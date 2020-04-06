"Еще месяц назад гуляли с Вероничкой": Николаев спасает малолетнюю дочь от смертельного вируса

Считалось, что коронавирус представляет смертельную опасность только для пожилых людей, но все чаще на больничную койку попадают граждане до 40 лет. В Китае из 33 заболевших было три ребенка с COVID-19. В американском штате Коннектикут от коронавируса скончался шестинедельный малыш, ставший самой молодой жертвой страшной инфекции.
Эти тревожные новости заставили Игоря Николаева пересмотреть свое поведение. Его младшей дочери Веронике идет пятый год. Сейчас девочка лишена прогулок и контактов со сверстниками – заботливый папа спасает ее от коронавируса.
"Всего месяц назад гуляли с Вероничкой после концерта по Кремлю", – рассказал он поклонникам в "Инстаграм". Теперь такая возможность выдастся нескоро. "Ну, ничего, еще погуляем! Не вешаем нос! Верим в лучшее!" – успокоил себя и подписчиков музыкант.
"Игорь Юрьевич, выздоравливайте скорее и возвращайтесь к своим любимым девочкам!", "Старая мельница – все перемелется! И будете гулять с дочей, путешествовать", – пишут звезде простые россияне.
Напомним, что несколько дней назад Игоря Николаева доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Предполагалось, что он заразился от Льва Лещенко, однако все обошлось – тест показал отрицательный результат.
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