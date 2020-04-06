"Страсти кипят": на Плющенко обрушилась люстра

Во время занятий в домашнем тренажерном зале с олимпийским чемпионом произошел неприятный инцидент. Чтобы развлечь малыша, Плющенко начал танцевать под лирическую музыку из фильма "История любви", используя в качестве реквизита пятикилограммовый мяч.
Евгений, судя по всему, слишком увлекся процессом. Он подкинул шар вверх и сбил фарфоровую люстру. От нее отвалился кусок и упал прямо на фигуриста, но тот ловко увернулся и поймал обломок на лету.
Рудковская часто снимает тренировки сына, и ей удалось запечатлеть этот момент. Видео Яна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
"Ух, у нас страсти кипят дома! Тренировка, импровизационные танцы с пятикилограммовым мячом, падение люстры на голову Евгения и самое главное – реакция олимпийского чемпиона! Смотреть до конца", – подписала ролик продюсер.
Поклонники были поражены до глубины души. Во-первых, многих удивила молниеносная реакция Плющенко. Во-вторых, фанатов впечатлили танец спортсмена, пластика и чувство ритма. "Ах, как Евгений двигается!" – восхитилась подписчица.
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