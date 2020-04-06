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Басков выдал неожиданные данные о состоянии больного Лещенко

Лев Лещенко и Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Басков был на дне рождения сестры Игоря Крутого, где отметился больной коронавирусом Лев Лещенко. "Натуральный блондин" рассказал, что уже тогда мэтр жаловался на плохое самочувствие.
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Николай Басков разоткровенничался в рамках домашнего прямого эфира шоу "Алена, блин!". Было затронуто несколько тем, в том числе пандемия коронавируса, из-за которой вся страна сидит на карантине. Некоторые мировые знаменитости не только заразились опасной инфекцией, но и стали ее жертвами.

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

В России коронавирус подтвердился у 78-летнего исполнителя Льва Лещенко. Прежде чем оказаться в больнице в Коммунарке, мэтр успел сняться в шоу Андрея Малахова и отметиться на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. 

На том празднике был и Николай Басков. Он сообщил интересные подробности. В частности, "натуральный блондин" припомнил, что уже тогда певец жаловался на плохое самочувствие.

"Когда мы были на дне рождения, Лев Лещенко мне сказал: "Коль, ты меня выпусти по-быстрому, а то я не очень хорошо себя чувствую. Сейчас быстро Аллочку поздравлю и все..." Через какое-то время он сказал, что поедет домой из-за своего самочувствия", – рассказал Басков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Происшествие с Лещенко негативно отразилось на "золотом голосе России". "Я был приглашен на концерт "Русского радио". И получилось так, что все, кто был заявлен, не были на дне рождения Аллы Крутой. И они мне сказали: "Вы ничего не подумайте, но можете, пожалуйста, не приходить?" – цитирует артиста Super.

К слову, концертный директор Льва Лещенко в интервью пожаловался, что знаменитости, контактировавшие с артистом, обрушились на него с критикой. "Мне звонила возмущенная Лариса Рубальская: "Как же он мог прийти?! Я с ним рядом сидела!" Дальше был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, что он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус", – сообщил Олег Дмитриев.

Он пояснил: когда Лев Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США, его зазывали то на одни съемки, то на другие, невзирая на плохое самочувствие мэтра. "Никто и слушать не хотел, уговаривали. А он такой человек – безотказный. Для Левы существует только слово – "надо", – оправдал артиста помощник.

По словам Дмитриева, непонятно, действительно ли болен Лещенко коронавирусом. "У Левы примерно так: первый анализ был положительный, а второй и третий – отрицательные. Значит, коронавирус не подтвержден. Он до сих пор не знает, откуда пневмония у него взялась. Но сейчас вроде бы все нормально. Завтра, надеюсь, его выпишут", – цитирует концертного директора певца сайт "Комсомольская правда".

Автор: 6 апреля 2020, 08:43
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