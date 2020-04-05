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"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка

Участница  скандального проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель сейчас находится на последнем сроке беременности. Совсем скоро инстадива станет матерью во второй раз.
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Накануне звезда поделилась радостным известием. Она и возлюбленный Дмитрий Дмитренко наконец узнали пол будущего ребенка. 

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Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Чтобы запечатлеть в памяти волнительный момент пара сделала коробку с сюрпризом, внутри которой было много голубо-розовых воздушных шаров. Но на дне лежал конверт, который Ольге во время УЗИ дал доктор.

Оказалось, у влюбленной пары родится вторая дочка. Узнав об этом участница телестройки расплакалась и начала благодарить Бога. Видео всего происходящего Рапунцель опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте. 

"Мы сегодня узнали пол нашего малыша! Я плачу от счастья! Мы вскрыли конверт! Меня переполняют эмоции, Боже, у нас будет дочка! Еще одна принцесса! У Василисочки будет сестренка! Как же мы ждем тебя, наша малышка! До встречи, наше солнышко!", – написала Ольга в своем микроблоге.

Поклонники обрадовались этому известию не меньше, чем будущие родители крохи. Они тут же стали поздравлять Рапунцель и Дмитренко и оставлять теплые пожелания.

Автор: 5 апреля 2020, 15:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Семёнов
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Возможно её просто пучит.
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