"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка

Накануне звезда поделилась радостным известием. Она и возлюбленный Дмитрий Дмитренко наконец узнали пол будущего ребенка.
Чтобы запечатлеть в памяти волнительный момент пара сделала коробку с сюрпризом, внутри которой было много голубо-розовых воздушных шаров. Но на дне лежал конверт, который Ольге во время УЗИ дал доктор.
Оказалось, у влюбленной пары родится вторая дочка. Узнав об этом участница телестройки расплакалась и начала благодарить Бога. Видео всего происходящего Рапунцель опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте.
"Мы сегодня узнали пол нашего малыша! Я плачу от счастья! Мы вскрыли конверт! Меня переполняют эмоции, Боже, у нас будет дочка! Еще одна принцесса! У Василисочки будет сестренка! Как же мы ждем тебя, наша малышка! До встречи, наше солнышко!", – написала Ольга в своем микроблоге.
Поклонники обрадовались этому известию не меньше, чем будущие родители крохи. Они тут же стали поздравлять Рапунцель и Дмитренко и оставлять теплые пожелания.
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