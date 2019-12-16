Рапунцель из шоу "Дом-2" получила квартиру в Москве

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель одержала победу в конкурсе "Человек года". Теперь участница телестройки получит квартиру в столице.

В стенах скандального реалити-шоу прошел ставший уже традиционным конкурс "Человек года". По новым правилам, победителя выбирали зрители, а лучшего участника шоу "Дом-2" – жители телестройки.

В итоге народного голосования победила 32-летняя Ольга Рапунцель. Судя по всему, девушке удалось завоевать любовь поклонников шоу. Раньше публика была не так благосклонна к звезде реалити из-за ее скандального прошлого. При желании в Сети можно найти интимные снимки и видео участницы "Дома-2": еще до появления на телевидении Ольга зарабатывала, раздеваясь перед камерами.

Стоит отметить, что за последний год Рапунцель сильно изменилась. На участнице телестройки сказалось материнство. Полтора года назад Ольга родила дочь Василису, а сейчас ждет второго малыша. Об этом сообщает StarHit.

Вторым победителем, по версии участников шоу "Дом-2", стала Марина Африкантова. 32-летняя блондинка получила в награду дорогую иномарку. По словам звезды телестройки, бороться за приз ей помогал муж – Роман Капаклы.

"Я счастлива! И я до сих пор в это не верю! Спасибо всем участникам "Дома-2" и "Спаси свою любовь". Всем тем, кто голосовал за меня и поддерживал в конкурсе на протяжении всего времени, для меня это очень ценно! Я вас очень всех люблю", – написала участница шоу "Дом-2" в личном "Инстаграм".