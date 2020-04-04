Ногу затянуло в тренажер: дочь Тимати серьезно травмировалась

О случившемся рассказала мать рэпера Тимати, Симона Юнусова. Маленькая Алиса сейчас находится в доме бабушки.
Малышка устроила импровизированный театр. Девочка усадила Симону Юнусову на диван и принялась демонстрировать умения. Номер наследница Тимати показывала на беговой дорожке. Стоило бабушке отвлечься, ногу ребенка затянуло в тренажер.
"Вот, что произошло, когда бабушка на минуту вышла из "зала в антракте!" 🙈😭", – написала Симона Юнусова в личном "Инстаграм". Также мать артиста опубликовала ролик, на котором ребенок скачет на дорожке, и прикрепила снимок, на котором запечатлена ножка Алисы. На ступне ребенка большая ссадина.
Естественно, дочь Тимати немного поплакала. Справившись с переживаниями, кроха вновь побежала играть.
"Сглазили бедняжку 😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На дорожке нужно заниматься, а не баловаться! Заниматься в спортивной обуви! Ох уж эти бабушки 😱🤯", "Не нужно было пускать ребенка на дорожку которая включена, она ведь не предназначена для баловства...а любое баловство рано или поздно заканчивается слезами 😞пусть скорее заживает ножка!", – упрекали Симону Юнусову подписчики.
Отметим, что сам рэпер Тимати не так давно прилетел с курорта. Артист самоизолировался вместе с возлюбленной Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром.
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