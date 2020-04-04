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Шоу-бизнес

"Развод и вранье": Ольга Орлова стала жертвой мошенников

Злоумышленники использовали фото Ольги Орловой без ее ведома и разрешения. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Ольга Орлова написала полный гнева пост на своей странице в "Инстаграм". Подписчикам певица рассказала о том, как стала жертвой мошенников.
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Популярность приносит своим звездным обладателям не только значительные дивиденды, но и порой весьма ощутимые проблемы. В частности, повышенное внимание к знаменитостям делает их уязвимыми перед разного рода мошенниками.

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Ольга Орлова взбесила народ "голым" фото

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Жертвой нечистых на руку дельцов стала певица Ольга Орлова. О произошедшем она рассказала на своей странице в "Инстаграм". Артистка поведала поклонникам, что ее личные сообщения были буквально засыпаны вопросами страждущих – люди умоляли красавицу раскрыть ее "секретную" методику похудения.

Выяснилось, что какие-то мошенники опубликовали в Сети два снимка Ольги Орловой, один из которых, по словам самой певицы, специально обработали в графическом редакторе таким образом, чтобы она казалась полнее. Коллаж они выдали за фотографии до и после применения неких препаратов для снижения веса.

"НИКАКИЕ СЛИМБИОТИКИ И ПРОЧУЮ ШНЯГУ Я НИКОГДА НЕ ПИЛА!!! Это развод и вранье!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подчеркнула Ольга Орлова.

Своих поклонников она призвала соблюдать бдительность. Певица подчеркнула, что если звезде захочется поделиться чем-то со своими поклонниками, то сделает она через свой личный аккаунт, обратившись к ним напрямую. А доверять сомнительным дельцам и сайтам не следует. Тем более стоит обходить стороной продукцию таких обманщиков – не известно, как она повлияет на здоровье человека.

Автор: 4 апреля 2020, 12:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

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