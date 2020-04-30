"Квазимодо": мать плюнула в лицо "сестричке" Началовой

Анна Исаева – одна из самых известных пиарщиц страны. Она работала с Олегом Газмановым, Натальей Подольской, Владимиром Пресняковым, Стасом Михайловым, Анастасией Спиридоновой. Однако самый, пожалуй, известный ее клиент – Юлия Началова. Они были близки настолько, что певица считала любимого пресс-секретаря своей сестричкой.

Сегодня Анна Исаева – одна из самых узнаваемых фигур в российском шоу-бизнесе. Она пользуется авторитетом у народа, к ней прислушиваются, на ее мнение ориентируются. "Сестричка" Началовой – всегда желанный гость на ток-шоу.

Носить подолы платьев за артистами – слишком мелко для нее. Харизматичная, яркая, умная – такой знают ее не только миллионы зрителей, но и родственники. Со своими фанатами на странице в соцсети "Инстаграм" Анна Исаева поделилась воспоминанием о первой – не самой счастливой – свадьбе.

"Мама жениха, поднимая рюмку за нас, сделала заявление: "Ну, решили – женитесь, что поделать. Сын мой красавец, а невеста сильно так себе, квазимодо (горбатый звонарь собора Парижской Богоматери из романа Виктора Гюго), хоть и неглупая", – рассказала "сестричка" Началовой.

Эти слова больно резанули красавицу Анну. "То, что она дура, я поняла отчетливо, – продолжила Исаева. – Поняла, что нельзя связываться с этой семьей. Потому что интеллект передается по материнской линии, а это значит, что мой будущий муж тоже не умен!"

На глазах Анны Исаевой разворачивались многие романы, она гуляла на свадьбах Ольги Бузовой, Юлии Началовой. Тогда никто и подумать не мог, что она сама станет звездой, которую будут уважать и ценить.

Поклонники Анны Исаевой вскоре смогут ее увидеть в биографическом сериале о Юлии Началовой на Первом канале. А многие с нетерпением ждут ее дебютного сольного альбома.

Прокатчики уже бьются за возможность устроить первый гастрольный тур, ведь он может быть успешнее, чем у Аллегровой и Успенской. Было бы здорово и символично, если бы песни для него написал отец покойной певицы...