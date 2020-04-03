Сорвался: вскрылись неожиданные подробности ухода Шепелева с Первого канала

На протяжении нескольких лет Дмитрий Шепелев вел скандально известное шоу "На самом деле". Однако он не раз давал понять, что на этой передаче не исчерпываются все его профессиональные навыки. "Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: "Кто отец этого ребенка!?" Это не для меня", – рассказывал Дмитрий Шепелев.
Говорят, в какой-то момент нервы у телеведущего стали сдавать. Последней каплей оказалась съемка очередного выпуска программы, когда Дмитрию Шепелеву пришлось задержаться. "А Диме нужно было к определенному времени успеть домой. Не выдержал, сэмоционировал: мол, напрягают такие задержки, уволюсь. Не дословно – но смысл верный. Ну уволишься – увольняйся: держать никто не стал…" – цитирует коллегу Шепелева сайт "Комсомольская правда".
Еще отрабатывая последние две недели на Первом канале, телеведущий, по слухам, встретился с представителями "Пятницы!" и "СТС Медиа". По всей видимости, успешно, так как на днях на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Дмитрий опубликовал фото, сделанное со съемки новой передачи.
Говорят, новое шоу – исполнившаяся мечта Шепелева. Якобы там не будет "скандаловинтриграсследований". Наоборот, шоу позиционируют как развлекательное и познавательное. Будто бы Дмитрий сможет продемонстрировать свой интеллект не только как ведущий, но и как собеседник. Говорят, съемки проходили даже со зрителями, которым измеряли температуру перед входом в павильон. Собственно, по их рассказам и узнали репортеры о новом шоу Дмитрия Шепелева. Сам ведущий предпочитает ничего не говорить.
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