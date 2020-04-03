"Страшно смотреть!": Боня крепко приложила обколотую Шишкову

Накануне звезда заявила, что крайне отрицательно относится к пластике и уколам красоты. По словам Виктории, эффект от таких процедур недолог.
"Потом в свои 27 будете выглядеть, как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику! Когда я увидела недавно ее фото, то просто не узнала некогда юную красавицу! Пора остановиться, девочки! Ведь когда-то и вам будет 40, и все эти объемы обвиснут так, что будет страшно смотреть в зеркало", – высказалась Боня.
Виктория является фанаткой естественной красоты. Она тщательно подбирает косметику, отдавая предпочтение натуральным компонентам. По мнению Бони, благодаря этому она выглядит лучше, чем в 25 лет. Телеведущая гордится своим возрастом.
"По незнанию можно наделать много ошибок, которые потом уже не исправить! Услышьте, девочки! Что же будет с вашими красивыми и без того личиками к 35-40 годам..." – предостерегла Виктория.
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