"Страшно смотреть!": Боня крепко приложила обколотую Шишкову

Светская львица Виктория Боня – одна из тех, кто с годами становится только краше. Ухоженности и привлекательности 40-летней телеведущей может позавидовать любая девушка.

Накануне звезда заявила, что крайне отрицательно относится к пластике и уколам красоты. По словам Виктории, эффект от таких процедур недолог.

"Потом в свои 27 будете выглядеть, как Алена Шишкова, имея раздутое лицо и неестественную мимику! Когда я увидела недавно ее фото, то просто не узнала некогда юную красавицу! Пора остановиться, девочки! Ведь когда-то и вам будет 40, и все эти объемы обвиснут так, что будет страшно смотреть в зеркало", – высказалась Боня.

Виктория является фанаткой естественной красоты. Она тщательно подбирает косметику, отдавая предпочтение натуральным компонентам. По мнению Бони, благодаря этому она выглядит лучше, чем в 25 лет. Телеведущая гордится своим возрастом.

"По незнанию можно наделать много ошибок, которые потом уже не исправить! Услышьте, девочки! Что же будет с вашими красивыми и без того личиками к 35-40 годам..." – предостерегла Виктория.

