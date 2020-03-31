Бросившая дочь Шишкова показала прелюдию с новым любовником

Алена Шишкова похвасталась в своем инстаграм-аккаунте романтическим видео. Она опубликовала несколько загадочных кадров на фоне ночного города.

Девушка нечасто делится подробностями личной жизни. После расставания с Тимати о возлюбленных модели практически ничего неизвестно. Но накануне блондинка намекнула на то, что совсем не одинока, как думают многие.

Бывшая пассия рэпера опубликовала видео романтического сюрприза. Внимательные подписчики тут же идентифицировали местность. Оказалось, что кадры сняты в Стамбуле – на фоне можно разглядеть Босфорский мост. Загадочный незнакомец выложил Алене Шишковой признание в любви из свечей. "Alena Love You" – гласит надпись на полу в окружении лепестков роз. Имя избранника девушка не рассекретила, однако ответила взаимностью – пост она сопроводила алым сердцем. Что последовало за романтической прелюдией, осталось за кадром.

Неизвестно, когда было сделано видео. Фолловеры надеются, что сейчас Алена Шишкова самоизолировалась в связи с пандемией коронавируса. Правда, последнее время ходят слухи, что девушка находится на лечении не в России.

Недавно разгорелся скандал из-за того, что дочь Алены Шишковой и Тимати проводит карантин не с родителями. Артист все больше времени посвящает новой семье, а модель часто можно заметить в салонах красоты. Воспитанием девочки занимается мать рэпера Симона Юнусова, которая самоизолировалась вместе с внучкой.