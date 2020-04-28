"Надеюсь, переживем": запертая дома Валерия встревожена агрессивным поведением Пригожина

Валерия уже около месяца, как и большинство граждан страны, старается соблюдать режим самоизоляции. Артистка с мужем редко покидает пределы дома и надеется, что скоро все закончится.

Звезда заявила, что ей сложно дается карантин. В основном из-за того, что 24/7 она вынуждена находиться вдвоем с супругом в квартире. У пары нет загородного дома, как у большинства знаменитостей.

Как отметила Валерия, режим самоизоляции плохо сказывается на Иосифе Пригожине. По мнению певицы, мужчине не хватает пространства для того, чтобы выплескивать неуемную энергию. "Надеюсь, переживем. Он стал раздражительным", – добавила артистка.

Однако у звезды есть решение проблемы. Она заверила, что лучший способ избежать конфликтов – весь день заниматься своими делами по отдельности. Валерия считает, что нужно встречаться только вечером, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм.

Артистка рассказала, что они с мужем уже успели ознакомиться с сериалом "Чужестранка". Теперь звезда мечтает отправиться в путешествие по Шотландии – именно там снимали картину.

Женщина продолжает заниматься спортом на карантине. Певица была бы не против запустить в своем инстаграм-аккаунте курс по тренировкам. Однако не может – ее некому снимать. Как отметила артистка, Иосиф Пригожин занят делами, а установить камеру на штатив – слишком скучно. "Если снял не за тридцать секунд, а за полторы минуты, все: дальше уже не настроен", – рассказала Валерия белорусскому изданию "Союзное Вече".