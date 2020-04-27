Вышла на связь: Буланова показала опухшее после болезни лицо

Поклонники увидели кумира и поняли, что с ней все в порядке. Правда, женщина пока не оправилась после лечения. Артистка постаралась с помощью макияжа привести себя в порядок. Однако, несмотря на косметику, было заметно, что Татьяна Буланова еще не до конца здорова – лицо припухло, видны мешки под глазами.
Фанаты убедились, что слухи о состоянии звезды сильно преувеличены. Ранее сообщалось, что артистку частично парализовало в результате инсульта. Поклонники надеялись, что женщина расскажет, как все было в действительности. Но Татьяна Буланова не стала вдаваться в подробности своего недуга.
Как отметила звезда, ее госпитализировали во время планового обследования. Якобы доктор на МРТ обнаружил в голове певицы некую болячку, которую потребовалось срочно пролечить. Народ пожелал Булановой скорейшего восстановления.
Также ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна накануне болезни осталась без денег. Женщина жаловалась, что из-за коронавируса у нее сорвались концерты, соответственно, она осталась без постоянного дохода.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Мужики козлы. Давайте обсудим
Что мужчинам нравится в женщинах?
Могут ли продлить карантин?
Всемирный заговор
Все женщины изменяют
На фоне короновирус дорожают квартиры
Заворотнюк всех обманула
Мясо это зло
В какую страну вам бы хотелось поехать??