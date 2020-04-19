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"Я тебя скушаю с потрохами": Тимати угрожает Насте Ивлеевой

Тимати. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Тимати отправил послание Насте Ивлеевой, в котором резко раскритиковал ее выпуски и эфиры. Певец сравнил звезду интернета с одной весьма эпатажной персоной. 
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Популярный рэп-исполнитель Тимати записал обращение к блогерше Насте Ивлеевой, где разгромил ее творчество и посоветовал получше готовиться к эфирам. А все началось с того, что окрыленная успехом своих программ и прямых включений Настя решилась вызвать на дуэль акулу шоу-бизнеса.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Блогерша намерена провести прямой эфир с основателем Black Star, для чего подговорила своих подписчиков закидать рэпера комментариями со своеобразным призывом-паролем "Тимати в прямой карантин".

"Если ты, Тимати, не ссыкун и готов завершить этот сезон прямого карантина феерично, я жду тебя", – заявила смелая девушка. Ответ не заставил себя ждать. На своей странице в Инстаграм Тимур Юнусов оставил Ивлеевой грозное послание. Рэпер прошелся по творчеству блогерши и заявил, что она "не тянет". По его мнению, даже в программах Елены Малышевой в два раза больше экшена, чем в выпусках Ивлеевой.

"Я тебя скушаю с потрохами! Моя хорошая, подумай, нужно тебе это или не нужно", – предупреждает блогершу Тимати. Рэп-исполнитель уверен, что девушка "физически не готова" к баттлу с ним и предлагает ей отказаться от опасной затеи.

К слову, некоторые подписчики обратили внимание на странный вид Тимати – его лицо явно припухло и глаза странно блестят. "Глаза уставшие", "Ты что, покурил?" – спрашивают фанаты. Впрочем, многие с нетерпением ждут ответа от Ивлеевой, которая, как известно, за словом в карман не лезет.


19 апреля 2020, 15:33

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