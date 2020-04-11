"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал

Михаил уже попробовал себя в пародии: он скопировал образы Джима Кэрри, Кашпировского и Антонио Бандераса. Но признается, что эта работа не такая веселая, как может показаться на первый взгляд.
Пока самым сложным испытанием для него оказался знаменитый образ Джокера из голливудских фильмов и комиксов. Актер пожаловался на невероятно сложный грим, который ему нанесли во время съемок. Помимо парика, который не очень держался на голове, ему сделали специальные накладки вокруг рта и покрасили зубы кровью.
"Оказалось, что трудней всего не сделать такой грим, а удержать его. Когда звучала команда "Стоп!", я должен был "выключить" на своем лице все эмоции, чтобы оно "застыло": не разговаривать, не общаться, не есть (я только пил – через соломинку)", – делится своим опытом Михаил с изданием "7Дней".
В застывшем положении ему приходилось ходить всю съемочную смену, но до конца справиться с задачей не получалось – гримеры все равно каждый раз поправляли накладки и краску перед новой сценой.
Сам Михаил Галустян признается, что никогда не видел подобного формата шоу на телевидении. Он объясняет, что в нем полностью сломали "четвертую стену" – ту, которая возникает между зрителем и актерами на экране. "Никогда в подобном проекте не снимался", – комментирует юморист.
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