"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал

Галустян признался, что актерская работа требует от него слишком сильных трудовых затрат. В своем новом шоу “Миша портит все” звезда КВН примеряет на себя такие образы, которое до этого никогда бы не стал. Так он старается доказать зрителям, что ему под силу любое творческое амплуа и на самом деле он хороший актер.



Михаил уже попробовал себя в пародии: он скопировал образы Джима Кэрри, Кашпировского и Антонио Бандераса. Но признается, что эта работа не такая веселая, как может показаться на первый взгляд.

Пока самым сложным испытанием для него оказался знаменитый образ Джокера из голливудских фильмов и комиксов. Актер пожаловался на невероятно сложный грим, который ему нанесли во время съемок. Помимо парика, который не очень держался на голове, ему сделали специальные накладки вокруг рта и покрасили зубы кровью.

"Оказалось, что трудней всего не сделать такой грим, а удержать его. Когда звучала команда "Стоп!", я должен был "выключить" на своем лице все эмоции, чтобы оно "застыло": не разговаривать, не общаться, не есть (я только пил – через соломинку)", – делится своим опытом Михаил с изданием "7Дней".

В застывшем положении ему приходилось ходить всю съемочную смену, но до конца справиться с задачей не получалось – гримеры все равно каждый раз поправляли накладки и краску перед новой сценой.

Сам Михаил Галустян признается, что никогда не видел подобного формата шоу на телевидении. Он объясняет, что в нем полностью сломали "четвертую стену" – ту, которая возникает между зрителем и актерами на экране. "Никогда в подобном проекте не снимался", – комментирует юморист.