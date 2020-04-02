"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко

Мужчина заявил, что развод проходит не так, как планировала Елена Степаненко. Сергей Жорин отметил, что Евгений Петросян не собирается сдаваться и "раскисать". "Я его себе не так представлял. Во-первых, он боец. С ним очень комфортно работать", – отметил адвокат. Правозащитник рассказал, что они с юмористом выбрали определенную стратегию, и мужчина ей неукоснительно следует, что большая редкость для разводящихся.
"Потому что все равно какие-то пули свистят над головой, какие-то статейки. Тут кто-то уколол, там кто-то уколол. И он как бы не унывает", – признался Жорин.
Как отметил мужчина, сейчас происходит оценка имущества Петросяна и Степаненко, однако раздела еще не было. Правозащитник заверил, что все пройдет по закону.
"Уже не так все происходит, как Степаненко думала. Она думала, что сейчас быстренько поставит Петросяну какие-то условия, информационно задавит, а он отдаст все, возьмет зубную щетку и уйдет", – рассказал Сергей Жорин.
Мужчина уверен, что возможно, юморист так бы поступил, если бы был моложе. Артист не может в 74 года начинать жизнь заново. Как отметил правозащитник, комик предлагал бывшей жене большую половину имущества, но она ушла в отказ, желая забрать все.
"Она поясняет это так, мол, все равно потом вернется, а вроде имущество будет у нас в сохранности", – рассказал Жорин.
Елена Степаненко не хотела, чтобы артист смог быстро жениться вновь, поэтому попыталась расстроить его планы, подав одновременно два иска – на развод и на раздел имущества.
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