"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко

Адвокат Сергей Жорин стал новым гостем ютуб-программы "Алена, блин!". Он раскрыл подробности расставания звездной пары.

Мужчина заявил, что развод проходит не так, как планировала Елена Степаненко. Сергей Жорин отметил, что Евгений Петросян не собирается сдаваться и "раскисать". "Я его себе не так представлял. Во-первых, он боец. С ним очень комфортно работать", – отметил адвокат. Правозащитник рассказал, что они с юмористом выбрали определенную стратегию, и мужчина ей неукоснительно следует, что большая редкость для разводящихся.

"Потому что все равно какие-то пули свистят над головой, какие-то статейки. Тут кто-то уколол, там кто-то уколол. И он как бы не унывает", – признался Жорин.

Как отметил мужчина, сейчас происходит оценка имущества Петросяна и Степаненко, однако раздела еще не было. Правозащитник заверил, что все пройдет по закону.

"Уже не так все происходит, как Степаненко думала. Она думала, что сейчас быстренько поставит Петросяну какие-то условия, информационно задавит, а он отдаст все, возьмет зубную щетку и уйдет", – рассказал Сергей Жорин.

Мужчина уверен, что возможно, юморист так бы поступил, если бы был моложе. Артист не может в 74 года начинать жизнь заново. Как отметил правозащитник, комик предлагал бывшей жене большую половину имущества, но она ушла в отказ, желая забрать все.

"Она поясняет это так, мол, все равно потом вернется, а вроде имущество будет у нас в сохранности", – рассказал Жорин.

Елена Степаненко не хотела, чтобы артист смог быстро жениться вновь, поэтому попыталась расстроить его планы, подав одновременно два иска – на развод и на раздел имущества.