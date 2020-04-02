"Не стесняюсь": Дана Борисова откровенно об эскорте

Дана Борисова рассказала об ужасах, которые происходили с ней "под кайфом". Ведущая призналась, что приезжала на встречи к клиентам пьяная.



Дана Борисова призналась, что из-за наркотической зависимости опустилась на самое дно. Она не гнушалась даже заниматься сексом за деньги. Этот опыт, к счастью, оказался очень коротким.

Уже три года звезда находится "в завязке". О прошлом телеведущая вспоминать не стесняется. Она поделилась воспоминаниями об ужасах, что происходили с ней в дурмане.

По словам Даны Борисовой, она приезжала на эскортные встречи раза три-четыре. При этом была сильно пьяна, поскольку трезвой делать подобное не могла.

Звезда призналась, что ей было страшно и больно. "О прошлом говорить не стесняюсь", – цитирует знаменитость "Блокнот". Дана Борисова пишет книгу, которая дала ей новый смысл жизни.

До сих пор у телеведущей случаются срывы. Напомним, что подобное произошло в декабре 2019 года. Тогда она постоянно конфликтовала с дочерью. По словам звезды, она – аптечная наркоманка.

Дана Борисова намерена и дальше рассказывать о проблемах, которые несут наркотики. Знаменитость уверена: пока она делает это, есть шанс кому-то помочь.