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Канделаки бросилась спасать побитую Бузову

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Известная телеведущая Тина Канделаки на своей страничке в Инстаграм раскритиковала тех, кто осуждает звезд за странные выходки в эфирах соцсетей. По ее мнению, не всем понятные онлайн-клоунады являются самовыражением публичных личностей и популярных блоггеров, а вовсе не оболваниванием молодежи.
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"Нам тут читают проповеди со страниц инстаграм-аккаунтов о том, какие мы все полоумные фрики. Это же надо дожить до выноса мусора при полном параде, банных процедур с макаронами и (что там еще?) отрезания волос!", – возмущается телеведущая.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Канделаки посчитала безобидным развлечением прогулку телеведущей Юлии Барановской в вечернем платье до мусорных баков или купание певицы Ольги Бузовой в джакузи с дошираками – каждый человек вправе на самовыражение в любой форме. 

При этом себе звездная ведущая позволила критиковать таких хейтеров в довольно крепких выражениях. "Больше всего ******* скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом", – написала взбешенная Канделаки.

 

Однако внушительная часть подписчиков не поддержала мнение журналистки. "Выше перечисленные вами личности занимаются разложением и одебилением молодежи", "Тина, не соглашусь! Мы и так живем в эру придурков. Резать свои косы на камеру и купаться в лапше, много ума не надо", – негодуют пользователи сети.

Предвосхищая такое развитие событий, Тина Канделаки завершила свои нравоучения заявлением, что ее-то жизни учить не нужно: "Не учите жизни, а то в зубах навязло", – отрезала телеведущая.

19 апреля 2020, 08:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сидите блин, дома. Так кричат в уставшие врачи и просят на коленях. Это не ясно. Тина, сиди дома и выковыривай из зубов мясо. А то высокая подруга будет недовольна твои бредом.
Гость
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Коза Канделаки промахнулась,старенькая дура думает, что пишут, представляют, про подписчиков,про аншлаги на концертах Бузовой, правда? НЕТ, ВСЁ ВРАНЬЕ Это чудовище сейчас ненавидят,поэтому твои потуги, в защиту ПУСТЫЕ Сейчас надо долго думать,прежде чем написать про бездарную,тем более найти какие то заслуги ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА, НЕТ У НЕЁ НИЧЕГО,ТОЛЬКО ВОПРОС,КАК ОНА СМОГЛА НАКРУТИТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ ,этим вопросом пора разбираться серьезным службам,а так явно мошенничество
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