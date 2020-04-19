Канделаки бросилась спасать побитую Бузову

"Нам тут читают проповеди со страниц инстаграм-аккаунтов о том, какие мы все полоумные фрики. Это же надо дожить до выноса мусора при полном параде, банных процедур с макаронами и (что там еще?) отрезания волос!", – возмущается телеведущая.
Канделаки посчитала безобидным развлечением прогулку телеведущей Юлии Барановской в вечернем платье до мусорных баков или купание певицы Ольги Бузовой в джакузи с дошираками – каждый человек вправе на самовыражение в любой форме.
При этом себе звездная ведущая позволила критиковать таких хейтеров в довольно крепких выражениях. "Больше всего ******* скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом", – написала взбешенная Канделаки.
Однако внушительная часть подписчиков не поддержала мнение журналистки. "Выше перечисленные вами личности занимаются разложением и одебилением молодежи", "Тина, не соглашусь! Мы и так живем в эру придурков. Резать свои косы на камеру и купаться в лапше, много ума не надо", – негодуют пользователи сети.
Предвосхищая такое развитие событий, Тина Канделаки завершила свои нравоучения заявлением, что ее-то жизни учить не нужно: "Не учите жизни, а то в зубах навязло", – отрезала телеведущая.
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