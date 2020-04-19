Канделаки бросилась спасать побитую Бузову

Известная телеведущая Тина Канделаки на своей страничке в Инстаграм раскритиковала тех, кто осуждает звезд за странные выходки в эфирах соцсетей. По ее мнению, не всем понятные онлайн-клоунады являются самовыражением публичных личностей и популярных блоггеров, а вовсе не оболваниванием молодежи.

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