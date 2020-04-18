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Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян принял участие в популярном челлендже. Артиста поддержали друзья.
прочитано 438 раз

Манукян, более известный под псевдонимом Дава, записал забавный ролик. Он и два его приятеля соорудили платья из подушек и ремней. В таком виде молодые мужчины станцевали под песню Бейонсе Single Ladies.

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Парни стали участниками популярного в Сети пиллоу-челленджа. Молодые люди немного схитрили: по правилам активности, постельная принадлежность должна скрывать обнаженное тело, а они остались в трусах.

Видимо, Дава решил не пугать видом собственных гениталий жителей близлежащих домов. Снимали танцевальное видео на открытой террасе московской квартиры Ольги Бузовой. Соседи, наверное, из без этого были в шоке.

"Что я только что посмотрела 🤣🤣🤣🤣 Остановитесь!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Ржу не могу🤣🤣🤤мужики вы 🔥🔥🔥🔥 настроение на целый день🤣", "Я подумала что первый это Галкин😂😂🔥", "Что карантин с людьми делает😂", "ахаха!))))😂😂😂😂 Когда в душЕ ты горячая Беонсе !))))🔥💃", – отмечали подписчики возлюбленного Ольги Бузовой.

Автор: 18 апреля 2020, 17:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А где сама дебилка? Карантин и куда это чудовище пошло заражать всех? ВСЁ сделали для пиара Она дома,а надо было задеть,заинтересовать тупых фанатов,чтобы стали больше переживать,писать,а главное подписываться на эту пустышку Они ещё сейчас устроят оргию Одна на троих Ей легко ,притон закалил
Гость
Ответить
Вот как раз эти любимые мужики на фото, прилетели к Дави в Таиланд ,когда Бузова отдыхала с ним ОНА снимала виллу ,а этот скучающий Дави о своих любимых, пригласил нахаляву "Молодец" Дави не изменяет своим любимым мужчинам Это прием с подушками,КАК ВСЕГДА,плагиат от Урганда Слабо придумать свое? Видно,что квартира не новая,а съемная ,со старым выходом на балкон ,так же старой мебелью на кухне и везде,как не пыталась Бузова изобразит богатую квартиру,так у неё это не получается ВСЁ ВРАНЬЕ Где фото с хрустальными люстрами,дорогим интерьером,кухня ЯВНО СТАРАЯ это наглое вранье Где роскошь?
Анна
Ответить
Привет,
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