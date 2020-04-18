Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней

Избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян принял участие в популярном челлендже. Артиста поддержали друзья.

Манукян, более известный под псевдонимом Дава, записал забавный ролик. Он и два его приятеля соорудили платья из подушек и ремней. В таком виде молодые мужчины станцевали под песню Бейонсе Single Ladies.

Парни стали участниками популярного в Сети пиллоу-челленджа. Молодые люди немного схитрили: по правилам активности, постельная принадлежность должна скрывать обнаженное тело, а они остались в трусах.

Видимо, Дава решил не пугать видом собственных гениталий жителей близлежащих домов. Снимали танцевальное видео на открытой террасе московской квартиры Ольги Бузовой. Соседи, наверное, из без этого были в шоке.

"Что я только что посмотрела 🤣🤣🤣🤣 Остановитесь!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Ржу не могу🤣🤣🤤мужики вы 🔥🔥🔥🔥 настроение на целый день🤣", "Я подумала что первый это Галкин😂😂🔥", "Что карантин с людьми делает😂", "ахаха!))))😂😂😂😂 Когда в душЕ ты горячая Беонсе !))))🔥💃", – отмечали подписчики возлюбленного Ольги Бузовой.