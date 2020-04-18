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Появились сенсационные данные о втянутой в скандал с воровством Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал, инициированный продюсером Андреем Разиным, получил новый виток. Свое слово сказал знаменитый композитор.
прочитано 787 раз

Обвинения со стороны Андрея Разина в отношении Аллы Пугачевой в том, что та украла его песню, беспочвенны. Такой вывод можно сделать из слов композитора Валерия Разумовского, который и является автором композиции.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Разумовский заявил, что не заключал с Разиным договора об эксклюзивном исполнении песни. Композицию "А где-то далеко идут дожди" может исполнить любой желающий без исключения.

Стоит отметить, что хит был написан десятки лет назад. С тех пор утекло много воды, признается музыкант. Он затрудняется вспомнить, какие манипуляции проводились с песней, пишет Teleprogramma.pro. Кроме того, по словам самого Разумовского, в юридических вопросах он не силен.

Композитор отметил, что несмотря ни на что он выражает Разину уважение. Музыкант удовлетворен тем, как исполняет его детище и Разин, и Пугачева.

Напомним, что совсем недавно Примадонне исполнился 71 год. Последний раз она выходила на сцену в Минске, после чего пошутила о том, что в следующий раз возьмет в руки микрофон, когда ей будет 80.

18 апреля 2020, 15:00
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
До чего же страшная и скандальная Пугалкина! Останадоела уже!
1

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