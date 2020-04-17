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"Она боится": Пугачевой рекомендовали отказаться от операций из-за угрозы смерти

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не так давно королева российской эстрады вновь преобразилась. Она заметно помолодела и стала походить на свою дочь. Однако эксперименты певицы с внешностью вызывают опасение. 
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"Карты говорят о том, что год станет для нее переломным. Она невероятно устала от всего. Пугачевой наскучили и светские рауты, и тусовки, и постоянное повышенное внимание к ее персоне. Сейчас певице хочется спокойствия и обычной тихой семейной жизни", – рассказывает таролог, ведунья Саона. 

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Этот День рождения подведет определенную черту в ее жизни, считает гадалка. По ее словам, Алла Борисовна стала сентиментальной и даже отчасти трусихой. Она боится за все: хочет здоровья и себе, и детям, мечтает пожить подольше и просит бога дать ей возможность избежать болезней. А в области здоровья Аллы Борисовны карты показывают предостережение. Ей нужно прекратить изматывать себя диетами и пластическими операциями. Все эти вмешательства ухудшают самочувствие Примадонны и могут укоротить ей жизнь или вовсе привести к гибели.

Карты также подсказали Саоне, что в этом году Пугачева будет занята своим здоровьем, детьми и какими-то моментами, связанными с Кристиной Орбакайте. "Я вижу проблемы в личной жизни Кристины, и Алла Борисовна будет помогать ей в решении каких-то бытовых задач. К концу года один из своих объектов недвижимости Пугачева подарит своему внуку, сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. С чем будет связано это решение, карты не показывают", – добавила она. 

17 апреля 2020, 04:02

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