"У нее "падучесть": Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой

Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу, расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и не опровергла появившиеся в СМИ слухи.
Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом Садальским. Актер был более дружелюбен.
"Ой! У нее на газеты "падучесть", ненавидит, когда ее упоминают или какие-либо комментарии просят", – рассмеялся Станислав.
Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. "Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!" – сказал Садальский "МК".
Как писали "Дни.ру", у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это необходимо, должны показать результаты обследования.
Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации родительницы никак не отреагировала. У Людмилы Максаковой сложные отношения с наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.
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