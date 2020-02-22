"Перестала узнавать всех": Садальский о смертельной болезни любимой женщины

Заслуженный артист напомнил пользователям, что 22 февраля отмечается Вселенская родительская суббота. В этот день православные христиане вспоминают усопших родственников, в первую очередь – родителей.
В Мясопустную субботу Станислав Садальский рассказал о своей матери. Нина Васильевна скончалась, когда ему было 13 лет. Причиной стала опухоль мозга. Родственницу оперировали в институте Н.Н. Бурденко, но это не принесло результатов.
"Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас", – поделился Станислав Садальский. Однако на несколько мгновений сознание женщины прояснилось. Она обратилась к супругу со словами "Юрочка, я люблю тебя".
Фраза матери произвела на артиста сильное впечатление. "Значит, правда, что уходя отсюда, будешь помнить только любовь. А значит, и заберешь с собой только ее. А вместе с ней уже не так страшно", – написал Станислав Садальский в "Инстаграме".
В заключение артист привел цитату российской писательницы Линор Горалик, которая гласит: "Взрослыми становятся не тогда, когда заводят ребенка, а тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого". Он пожелал здоровья всем родителям.
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