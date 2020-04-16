Жасмин подставила Пугачеву в день рождения

Знаменитость поделилась теплыми пожеланиями Примадонне в своем инстаграм-аккаунте. При этом она опубликовала не совсем удачное фото Аллы Пугачевой с детьми, чем подставила ее под удар хейтеров.
Особенно придирчивые россияне посчитали, что на снимке артистка выглядит неидеально. "Что у нее на голове?" – высказался один из фолловеров о прическе звезды. Однако подавляющее большинство подписчиков одарили Аллу Пугачеву комплиментами.
Примадонну поздравили Валентин Юдашкин, Светлана Лобода, Игорь Николаев и другие. Поделилась архивным фото с Аллой Пугачевой и Кети Топурия, сообщает Teleprogramma.pro.
Как писали "Дни.ру", Лиза и Гарри растрогали Примадонну своим поздравлением до слез. Вместе с Максимом Галкиным они устроили семейный праздник. Наследники преподнесли звезде цветы и торт. Лиза и Гарри прочитали Алле Пугачевой стихотворение и вручили рисунок.
Отметим, что в 71 год Алла Пугачева выглядит потрясающе. Многие уверены, что певица знает рецепт вечной молодости. Недоброжелатели упрекают ее в злоупотреблении пластическими операциями. Однако Примадонна не подтверждает информацию о хирургических вмешательствах.
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