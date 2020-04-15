Пляшите сами: Пугачева категорически отказалась отмечать день рождения с дочкой и внучкой

Вместе с дочерью Клавой Кристина записала видеоролик с ремейком на недавний хит Пугачевой "Звезда". "Гори, гори, наша звезда, гори, гори всегда, тебя мы поздравляем, – спели Орбакайте и Земцова. – Ты мама! Бабушка моя! Любимая Алла! Скорей обнять желаем!"
"Дорогая мамочка, мы очень хотим поскорее встретиться и отметить все наши весенние дни рождения", – обратилась к Алле Борисовне дочь. Весной, действительно, у них много поводов собраться - 30 марта день рождения у внучки Клавочки, 16 апреля – у отца Кристины Орбакайте, 30 апреля – у предыдущего мужа Примадонны Филиппа Киркорова, а в мае – у дочери и внуков Дэни и Никиты.
Но когда теперь случится долгожданная встреча – бог ведает. Ведь сегодня продолжается режим всеобщей строгой самоизоляции – Алла Пугачева не покидает пределов поместья в подмосковной Грязи. В силу возраста и целого букета хронических заболеваний она находится в зоне риска, поэтому не подвергает опасности ни себя, ни молодого мужа, ни детей, ни прислугу.
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