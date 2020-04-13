Корона российской империи: почему звезд с COVID-19 спасают лучшие врачи в люкс-палатах

Перед болезнью и смертью все равны – богатые, бедные, знаменитые, безвестные. Но одно дело – бороться с недугом в рядовом районном лазарете, и совсем другое – в ультрасовременном медицинском центре, который каждый день снимают для программы "Время" , куда приезжает президент и где точно нет проблем с масками, защитными халатами и аппаратами ИВЛ.

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