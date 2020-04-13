Корона российской империи: почему звезд с COVID-19 спасают лучшие врачи в люкс-палатах

Вы заметили, что звезд с пневмонией или подозрением на коронавирус везут чаще всего именно в клинику в Коммунарке? Музыканты Лев Лещенко и Игорь Николаев, актриса Жанна Болотова, звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина, теперь вот историк моды Александр Васильев – всех приняли там.
Теперь же стало известно, что ведущий "Модного приговора" оказался в Коммунарке благодаря протекции влиятельных друзей. Мол, забила тревогу журналистка Арина Шарапова, которая связалась с Еленой Малышевой. Именно ведущая программы "Жить здорово!" вызвала скорую и добилась помещения Александра в отдельную комфортабельную палату в Коммунарке. "Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких", – сообщил Александр.
"Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим "самолетным" пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов", – восхищается Васильев на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Интересно, много ли в стране больниц с подобным люкс-обслуживанием и пятиразовым питанием? И легко ли туда попасть, не имея в друзьях Елену Малышеву. Молчит Русь, не дает ответа...
А медцентр в поселке Коммунарка, меж тем, все больше напоминает люксовый великосветский центр для богатых и знаменитых. Говорят, что такого количества сумок и чемоданов Луи Витон (артисты привозят в них необходимое), как в приемном покое, нет даже в бутиках знаменитого сундучных дел мастера. Наверное, даже коронавирус боится соприкасаться с такими роскошными аксессуарами. А слово "корона" в стенах Коммунарки обретает множество смыслов.
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