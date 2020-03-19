"Народу говорят не все": отец-чекист Алены Кравец рассказал правду об опасности коронавируса

Отец Алены Кравец – полковник службы безопасности. Поэтому о происходящем в стране и мире знает чуть больше простых людей. Он поделился важной информацией с дочкой, а она все передала "Дни.ру".

"Папа экстренно вылетает в командировку в Китай, откуда и пошла пандемия – сообщила Алена. – Он сказал мне, что положение там очень серьезное и людям просто не все говорят. Поэтому и будет помогать там местным специалистам. В России, к счастью, вовремя спохватились и удалось избежать апокалипсиса, как в Италии и Китае".

Отец приказал ведущей светский образ жизни дочери пока не выходить из дома, не ездить на эфиры и мероприятия. "Для меня, конечно, это трагедия, ведь отменились два концерта в Дубае, – плачет Кравец. – Но папе я привыкла доверять, и если он считает, что безопаснее побыть дома, то я так и сделаю. Дочку тоже никуда не отпускаю".

"Моя мама работает преподавателем в МГТУ им. Баумана. Там для профилактики коронавируса переходят на дистанционную форму обучения и временно запрещают зарубежные командировки своим сотрудникам", – сообщила Кравец.

Ранее Алена Кравец рассказала о панике среди богатых. "Многие на Рублевке заказывают медицинские маски для лица при помощи экспресс-почты из Америки. Правда, каждая маска стоит по 15-20 долларов плюс доставка, но никого не пугает это. Выписывают штук по 100-200 сразу, ибо в обычных российских аптеках маски проблематично найти даже за большие деньги, – вздохнула Алена. – Я много раз отправляла водителя – он не нашел".