Вернувшуюся с модного курорта Поргину закрыли на даче из-за коронавирусной инфекции

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как известно, поручил приостановить работу санаториев, курортов, домов отдыха, гостиниц, горнолыжных трасс до 1 июня. Это грустное известие застигло вдову актера Николая Караченцова на модном сочинском курорте.
Постояльцев там сразу перевели в режим самоизоляции – покидать номера строго запретили. О прогулках под цветущими магнолиями и свежем морском воздухе пришлось забыть.
"За пределы санатория не выхожу, да и не выпускают из-за коронавируса. Маску ношу, руки мою часто, антисептиками себя обрабатываю, закаляюсь, фрукты тщательно ополаскиваю", – признавалась по телефону "Дни.ру" Людмила Андреевна.
Наконец ей удалось выбраться из охваченного коронавирусом Сочи (110 заболевших по состоянию на 13 апреля). Теперь вдова Караченцова пережидает карантин на даче в Подмосковье. На улицу не ходит, гостей не принимает. И когда окажется в столице – бог ведает...
Больше всего активная и деятельная Людмила Поргина страдает от того, что закрыты театры – светская жизнь замерла. "Панике не поддаюсь, о плохом не думаю. Радуюсь каждому дню и верю в лучшее. Самое главное – хорошее настроение, позитив, бодрость духа", – заверила вдова Караченцова.
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