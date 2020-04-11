"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность

В своем микроблоге в ЖЖ светский обозреватель заявила, что телеведущая – "примитивное создание". Она отметила, что Ксения Бородина обнародовала результат своего анализа на коронавирус. Так, звезда похвасталась, что болезни у нее не обнаружено.
При этом знаменитость в свойственной ей резкой манере отметила в "Инстаграм", что хочет приклеить его на лоб тем, кто громче всех ругал ее за путешествие в Куршевель. Она призвала критиков следить за собой.
Лена Миро же считает поведение Ксении Бородиной слишком беспечным и безответственным. Ведь, зная об эпидемии коронавируса, ведущая "Дома-2" на свой страх и риск отправилась за границу, где могла заразиться опасной инфекцией и передать болезнь другим.
Блогер отметила, что многие вполне справедливо осуждали Ксению Бородину. "Вы, будучи тупой пробкой, пытаетесь заткнуть результатами теста тех, кто посмел возмутиться вашим бессовестным и эгоистичным поведением", – дала под дых теледиве Миро. Она считает недопустимым подвергать опасности окружающих.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной.Инфекция выявлена у 13 тысяч 584 человек. Из них в Москве 8852. Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии в нашей стране принят ряд экстренных мер.
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