"Сухой лающий кашель": Борисова рассказала о симптомах коронавируса

Дана Борисова, недавно заявившая о срыве, сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте неприятную новость. Ведущая подозревает, что больна.

Женщина отметила, что плохо чувствует. Она обнаружила у себя признаки коронавируса. Оказывается, у Даны Борисовой есть повод для паники. По ее словам, не так давно она контактировала с инфицированным.

"У меня вчера появился сухой лающий кашель", – заявила телеведущая. Звезда призналась, что неделю назад общалась со Львом Лещенко. Как отметила женщина, у нее есть "все данные" для болезни.

Правда, Дана Борисова, кажется, забыла, что народный артист уже около 10 дней находится в больнице. Впрочем, судя по данным о распространении коронавируса, которые растут в геометрической прогрессии, телезвезда могла подхватить заразу где-то еще.

Напомним, пару дней назад Борисова сообщила, что снова сорвалась. Поклонники было подумали, что почти три года трезвости ведущей пошли коту под хвост. Однако Дана прервала молчание и рассказала, что "срыв" был чисто формальный. Собаке звезды поставили диагноз пневмония. Женщина очень переживала за любимца, поэтому позволила себе выпить корвалол, в состав которого входит фенобарбитал.