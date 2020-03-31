"Он для меня никто": сорвавшаяся Борисова вылила ведро грязи на своего спасителя

Телеведущая заявила, что представитель Национального антинаркотического союза Никита Лушников по образованию ветеринар и не имеет права принимать пациентов с зависимостью. Столь резким высказыванием женщина отомстила врачу за то, что тот якобы оскорбил ее в прямом эфире.
Она пояснила, что больше не общается с лже-доктором. Дана Борисова отметила, что с зависимостью ей помогли справиться врачи из Таиланда, а Никита Лушников просто пиарился за ее счет. Оказалось, мужчина позволил себе недостойное поведение по отношению к телеведущей. Как заявила женщина, врач "перешел границы". "При встрече поздороваюсь, но он для меня никто", – добавила дива.
Также Дана Борисова сообщила, что стало причиной срыва. Недавно у ее собаки обнаружили пневмонию. Чтобы справиться с переживаниями, звезде пришлось несколько дней пить корвалол, в составе которого есть фенобарбитал. Это вещество считают наркотическим. Как заявила телеведущая, 26 апреля будет три года ее трезвости, и она даже под наркозом не примет алкоголь и вещества.
Правда, возможно, девушка лукавит. Недавно в распоряжении издания "Дни.ру" оказались кадры, на которых Дана Борисова просит у любовника денег "на маникюр". На видео заметно, как у нее заплетается язык. Неужели во всем виноват корвалол? Возможно, провокационные кадры всплыли из "прошлой" жизни Борисовой, но это еще предстоит выяснить.
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