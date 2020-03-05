Замужнюю Алсу в платье с экстремальным вырезом сняли рядом с известным певцом

Алсу зажгла на съемках клипа Димы Билана. Снимком с места событий она поделилась в своем инстаграм-аккаунте, чем произвела впечатление на поклонников.

Алсу всегда старается выглядеть безупречно – как в повседневной жизни, так и на светских мероприятиях. В обычные дни певица выбирает брючные костюмы и жакеты, а на публике предпочитает появляться в вечерних платьях. Так, на съемки клипа Димы Билана Алсу решила надеть элегантный наряд. На снимке, который появился в ее инстаграм-аккаунте, видно, что певица одета в атласное платье мятного цвета с запахом. Сексуальности добавляли глубокое декольте и разрез. На ногах у артистки – золотистые босоножки, а на шее – драгоценности.

Фото смотрится гармонично благодаря тому, что Алсу одета в одной цветовой гамме с рядом стоящим Димой Биланом. Заслуженный артист предпочел выступить в костюме нежного-бирюзового оттенка.

"Про белые розы и желтые тюльпаны", – подписала публикацию Алсу.

Фолловеры певицы впечатлились ее образом. Они оставили восторженные комментарии под публикацией.

"Ойййй! а видео нам можно? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", "Алсу, может быть когда-нибудь мы услышим Ваш полноценный совместный дуэт?", "Какой цвет одежды у вас умааатнейший", "Вы в одной гамме! Красиво!", "Мои любимые артисты! Фото огонь", "Алсу бесподобна как всегда!", "Платье – просто шик !" – написали поклонники.

Напомним, ранее певица Алсу приняла участие в съемках передачи Ксении Собчак и рассказала, что покупала голоса на шоу "Голос.Дети" ради победы собственной дочери.