"Врать – нехорошо": заговорившую о шоу "Голос" Алсу разнесли в пух и прах

Блогер решил записать видео, в котором высказал свою позицию относительно скандальной ситуации. По словам певицы, она купила для Микеллы 40 смс-сообщений, которые не запрещались правилами Первого канала. То есть ,по сути, она ни в чем не виновата и просто поддержала своего ребенка.
Однако Рустам Солнцев уверен, что Алсу, мягко говоря, лукавит. "Не верю я ей, да и Собчак не дожала. У Собчак давние отношения с Алсу. Дружбочка у них старая", – отмечает журналист. "Алсу апеллирует к тому, что она попросила свою подписоту послать эсэмэски за ее дочь. Подписчики "Инстаграм" довольно чутко реагируют на разную несправедливость, и я усомнюсь в том, что люди бросились отсылать эсэмэски за ее дочь", – приводит аргументы Солнцев.
Он также назвал несколько причин, почему фолловеры артистки не стали помогать Микеле выиграть. "Во-первых, Алсу – певица подзабытая, во-вторых, подписчики четко понимают, кто что стоит. И как пели дети в том сезоне тоже люди видели, и именно поэтому они возмутились", – считает блогер. По мнению Рустама Солнцева дочь Алсу пела слабее других участников.
Также мужчина отметил и Ксению Собчак, которая, как он считает, прекрасно понимала, что певица хитрит, отвечая на ее якобы каверзные вопросы. "Ворон ворону глаз не выклюет. Но врать – нехорошо", – подытожил Солнцев.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
Ты любишь стихи Анны Ахматовой? А что ты знаешь о ее росте и размере ноги?