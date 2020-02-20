"Врать – нехорошо": заговорившую о шоу "Голос" Алсу разнесли в пух и прах

Рустам Солнцев поделился своим мнением по поводу недавнего признания Алсу. Женщина заявила в интервью Ксении Собчак, что покупала голоса.



Блогер решил записать видео, в котором высказал свою позицию относительно скандальной ситуации. По словам певицы, она купила для Микеллы 40 смс-сообщений, которые не запрещались правилами Первого канала. То есть ,по сути, она ни в чем не виновата и просто поддержала своего ребенка.

Однако Рустам Солнцев уверен, что Алсу, мягко говоря, лукавит. "Не верю я ей, да и Собчак не дожала. У Собчак давние отношения с Алсу. Дружбочка у них старая", – отмечает журналист. "Алсу апеллирует к тому, что она попросила свою подписоту послать эсэмэски за ее дочь. Подписчики "Инстаграм" довольно чутко реагируют на разную несправедливость, и я усомнюсь в том, что люди бросились отсылать эсэмэски за ее дочь", – приводит аргументы Солнцев.

Он также назвал несколько причин, почему фолловеры артистки не стали помогать Микеле выиграть. "Во-первых, Алсу – певица подзабытая, во-вторых, подписчики четко понимают, кто что стоит. И как пели дети в том сезоне тоже люди видели, и именно поэтому они возмутились", – считает блогер. По мнению Рустама Солнцева дочь Алсу пела слабее других участников.

Также мужчина отметил и Ксению Собчак, которая, как он считает, прекрасно понимала, что певица хитрит, отвечая на ее якобы каверзные вопросы. "Ворон ворону глаз не выклюет. Но врать – нехорошо", – подытожил Солнцев.