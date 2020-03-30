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Шоу-бизнес

"Жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие": Николаев пришел в ужас при виде Королевой

Игорь Николаев и Наташа Королева. Фото: Дни.Ру
Когда Игорь Николаев увидел Наташу Королеву, то испытал непередаваемые эмоции. Причем они оказались скорее отрицательными, чем положительными.
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Марта Могилевская работала на телевидении, была знакома со звездами и помогла многим артистам стать знаменитостями. Именно с ее подачи Игорь Николаев познакомился с Наташей Королевой.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Все началось с того, что в далеком 1989 году приятельница обратилась к Марте Могилевской с просьбой послушать фонограмму одной совсем юной исполнительницы. Она пошла навстречу подруге, а когда ознакомилась с записью, приняла решение привезти певицу в Москву. "На тот момент мы с Игорем Николаевым, с которым нежно дружили, как раз думали на тему нового женского, точнее девичьего, проекта. Мы нашли ее в Киеве, и она приехала со своей маман в Москву", – вспомнила Марта Могилевская.

Тогда на встречу с потенциальной артисткой девичьего проекта приехал и сам Игорь Николаев. "И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие..." – рассказала приятельница автора-песенника.

Увидев юную певицу, Игорь Николаев пришел в ужас. "Игорь, как увидел ее, отвел меня в сторону: "Ты издеваешься надо мной?" – цитирует Марту Могилевскую "Собеседник". Та ответила артисту, что раз девушка приехала, то ее надо все же прослушать. А когда Игорь Николаев услышал, как она поет, то "призадумался".

"Он начал записывать с ней песни, я – работать над имиджем. Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева", – рассказала Могилевская. Она отметила, что романтические отношения между Николаевым и Королевой начались не сразу, а через несколько месяцев.

Интересно, что несмотря на расставание, Николаев и Королева до сих пор привлекают пристальное внимание фанатов. Люди не могут смириться, что их кумиры давно живут каждый своей жизнью. Несколько лет назад артисты воссоединились на юбилейном шоу Наташи, исполнив хит "Такси". Зрители приветствовали пару бурными овациями.

Автор: 30 марта 2020, 16:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Людмила.
Ответить
На счет ног , как они у нее могут быть волосатыми , если она еще в молодосьи все процедуры прошла в салонах красоты по удалению волос соивсех мест , где бы это аызывало дискомфорт в качестве гигиены и эстетики.А там удаляются волосы вместе с корнями и никогда больше не ростут , никогда.Так откуда у нее тогда волосы? Может он по пьяни волосы на голове с волосами на ногах перепутал?этот Николаев, пусть облизывается молча....она никогда не будет с ним , даже если разведется с Тарзаном.
Гость
Ответить
Да им все можно
Я вот не думаю что Льва Лещенко привлекут к отвецтвенности за то что нарушил карантин и по любому заразил десятки людей пока гулял на день рождении сестры Крутого да и Крутой хорош нашел когда день рождения справлять
Больше переживаю за простой народ который их обслуживал а эти небожители вылечутся денежки есть
Людмила.
Ответить
Наташа Королева прелесть , против Николаева .Он прям видно
, старый рваный башмак.А он до сих пор ,по хоу. ей болен, раз он ее трогает, обгаживает .Она молодец и выглядит как девочка , а чушь про нее пишут завистники и бывшие лохи которые о ней мечтали да ни чего так и не вышло.Завидуйте молча....это
правила хорошего тона.
Ева Кошка
Ответить
Волосатенькие ножки - ужас какой, с какого села этого орангутанга в Москву припёрли))))))))
ГосЭть
Ответить
Гость
Аноним
Почему Николаева не привлекают к уголовной ответственности, он совратил малолетку 15 -ти лет
Если бы это был простой рабочий Иван, его бы давно посадили, а педофилы от шоу бизнеса делают что хотят
И не только Николаев, почти все они педофилы, значит закон для них не писан, простого человека можно сажать, а этих любителей молоденьких девочек и мальчиков, не трогать, они же набожители
Гость
Ответить
Аноним
Почему Николаева не привлекают к уголовной ответственности, он совратил малолетку 15 -ти лет
Если бы это был простой рабочий Иван, его бы давно посадили, а педофилы от шоу бизнеса делают что хотят
Гость
Ответить
Николаев- извращенец. Полез на девку.
Гость
Ответить
Наташа конфетка здесь.
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