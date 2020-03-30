"Жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие": Николаев пришел в ужас при виде Королевой

Когда Игорь Николаев увидел Наташу Королеву, то испытал непередаваемые эмоции. Причем они оказались скорее отрицательными, чем положительными.

Марта Могилевская работала на телевидении, была знакома со звездами и помогла многим артистам стать знаменитостями. Именно с ее подачи Игорь Николаев познакомился с Наташей Королевой.

Все началось с того, что в далеком 1989 году приятельница обратилась к Марте Могилевской с просьбой послушать фонограмму одной совсем юной исполнительницы. Она пошла навстречу подруге, а когда ознакомилась с записью, приняла решение привезти певицу в Москву. "На тот момент мы с Игорем Николаевым, с которым нежно дружили, как раз думали на тему нового женского, точнее девичьего, проекта. Мы нашли ее в Киеве, и она приехала со своей маман в Москву", – вспомнила Марта Могилевская.

Тогда на встречу с потенциальной артисткой девичьего проекта приехал и сам Игорь Николаев. "И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие..." – рассказала приятельница автора-песенника.

Увидев юную певицу, Игорь Николаев пришел в ужас. "Игорь, как увидел ее, отвел меня в сторону: "Ты издеваешься надо мной?" – цитирует Марту Могилевскую "Собеседник". Та ответила артисту, что раз девушка приехала, то ее надо все же прослушать. А когда Игорь Николаев услышал, как она поет, то "призадумался".

"Он начал записывать с ней песни, я – работать над имиджем. Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева", – рассказала Могилевская. Она отметила, что романтические отношения между Николаевым и Королевой начались не сразу, а через несколько месяцев.

Интересно, что несмотря на расставание, Николаев и Королева до сих пор привлекают пристальное внимание фанатов. Люди не могут смириться, что их кумиры давно живут каждый своей жизнью. Несколько лет назад артисты воссоединились на юбилейном шоу Наташи, исполнив хит "Такси". Зрители приветствовали пару бурными овациями.