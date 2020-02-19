Вылитый Тарзан: сын Королевой с голым торсом всполошил народ

Заслуженная артистка России Наташа Королева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с наследником Архипом ко дню его 18-летия. Но только поклонники сразу стали писать, что сын очень похож на отца и внешность тут не причем. На кадрах видно, как юноша позирует для фотографа в расстегнутой белой рубашке, показывая торс, и красных штанах. Очевидно, подписчики сравнили молодого человека с отцом-стриптизером.
Сама мама очень гордится сыном и сопроводила публикацию трогательными словами:
"Как много интересного у тебя впереди ! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний!!! Будь счастлив , успешен , востребован ,любим (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)" – написала Наташа.
Подписчики в основном положительно отреагировали на видео. Архип получил массу восторженных отзывов и комплиментов от поклонников творчества его мамы.
"По папиным стопам идет. А то "он у нас не публичный".. Понял малый, где легче заработать", "Красавчик, берегитесь девчонки!", "Как похож на отца!!! Всех благ Вам", "Как же так сильно надо любить своего мужа.,что сын копия папы", – написали комментаторы.
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