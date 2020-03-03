"Больно и обидно": Повалий расплакалась из-за несчастья

Месяц назад с Таисией Повалий случилось несчастье – неудачно упала и сломала ногу в двух местах. О том, как народная артистка Украины чувствует себя сегодня, она рассказала корреспонденту "Дни.ру" по телефону из Киева.

"Вчера была у врача, и он рекомендовал начинать потихоньку нагружать ногу, – уверяет артистка. – Слава богу, что у меня переломы без смещения – не пришлось быть закованной в гипс. Но пока доктор строго предупредил, что мне придется временно забыть про каблуки – только удобные тапочки. Для меня это трагедия, ведь всегда привыкла выглядеть безупречно".

"В случившемся виноват Игорь (Лихута, супруг и продюсер – Прим. ред), – в шутку говорит артистка. – Он ведь меня постоянно подгогоняет – мол, концерты, эфиры, съемки, всегда надо спешить. Но, видимо, кто-то сверху подал мне знак, что лучше взять паузу, возможно, меня от чего-то временная обездвиженность уберегла. Например, сейчас опасно летать – везде этот коронавирус бушует".

Любящий супруг окружил певицу заботой и вниманием. "Накупил мне разных тростей и вспомогательных палочек, жаль, что без стразов, – улыбается Тая. – Когда ездим в больницу, помогает мне пересесть в кресло-каталку. А по дому я прыгаю пока на одной ноге. Слава богу, есть рядом и мама, она всегда поможет".

"Когда со мной случилась эта беда, я плакала, конечно, было больно и обидно, ведь столько планов нарушилось, – продолжает артистка. – Стараюсь побыстрее поправиться, поскольку в апреле в моем графике много выступлений и съемок – не могу подвести поклонников".

Сломанная нога не помешала звезде общаться с любимым внуком. "Только если раньше я ездила к сыну и невестке, то теперь они привозят Демьяна ко мне. Слава богу, я его еще не разу не уронила. Если с ногами проблемы, то руки крепкими остаются", – уверяет исполнительница.