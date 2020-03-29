"Чтоб не сойти с ума": Проскурякова устала бояться за госпитализированного Николаева

37-летняя супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова старается верить в лучшее. Знаменитость уверена, что скоро ситуация разрешится.

60-летний Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку. У артиста подозревают коронавирус. Музыкант ждет результаты анализов.

Тем временем супруга Николаева осталась с дома с ребенком. Чтобы отрешиться от тревог за супруга, Юлия сделала трогательный ролик с участием дочери Вероники. Кадры, на которых ее наследница беззаботно танцует, она опубликовала в личном "Инстаграм".

"Надоело бояться... Чтоб не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус!" – подписала видео Юлия Проскурякова. Знаменитость призвала поклонников верить в лучшее. Отметим, что комментарии звезда предусмотрительно отключила. Ранее ее одолевали любопытные журналисты.

Напомним, композитор Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом на празднике сестры Игоря Крутого. На той же вечеринке присутствовал и Лев Лещенко, у которого уже диагностировали эту коварную болезнь. К слову, 78-летний Лещенко оказался в группе максимального риска. У возрастных людей вероятность летального исхода из-за инфекции выше.