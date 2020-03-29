"Чтоб не сойти с ума": Проскурякова устала бояться за госпитализированного Николаева

60-летний Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку. У артиста подозревают коронавирус. Музыкант ждет результаты анализов.
Тем временем супруга Николаева осталась с дома с ребенком. Чтобы отрешиться от тревог за супруга, Юлия сделала трогательный ролик с участием дочери Вероники. Кадры, на которых ее наследница беззаботно танцует, она опубликовала в личном "Инстаграм".
"Надоело бояться... Чтоб не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус!" – подписала видео Юлия Проскурякова. Знаменитость призвала поклонников верить в лучшее. Отметим, что комментарии звезда предусмотрительно отключила. Ранее ее одолевали любопытные журналисты.
Напомним, композитор Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом на празднике сестры Игоря Крутого. На той же вечеринке присутствовал и Лев Лещенко, у которого уже диагностировали эту коварную болезнь. К слову, 78-летний Лещенко оказался в группе максимального риска. У возрастных людей вероятность летального исхода из-за инфекции выше.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!