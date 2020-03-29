"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой

94-летний композитор Александр Зацепин много лет назад поругался с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Знаменитости так и не помирились.

Зацепин и Пугачева впервые встретились в 70-х. Композитор и певица плодотворно сотрудничали.

Алла Борисовна много времени проводила в просторных московских апартаментах Александра Сергеевича. Там музыкант оборудовал звукозаписывающую студию. Вместе с Примадонной у композитора часто гостил ее на тот момент муж Александр Стефанович.

По словам Стефановича, именно в квартире Зацепина журналисты делали сюжет о Пугачевой. В день съемок певица сообщила репортерам, что жилье принадлежат ей. "Что это ее белый рояль, ее спальня и увидела, что стоит Светлана, жена Зацепина и хозяйка квартиры, и выдает: "А это моя домработница", – вспомнил Александр Стефанович.

Певица и композитор дружили недолго. Отношения расстроились в процессе работы над фильмом "Женщина, которая поет". Алла Пугачева обманула Александра Зацепина. Артистка уговорила композитора включить в картину несколько песен, авторства некого Горбоноса – человека со сложной судьбой, инвалида. Между тем потом выяснилось, что никакого Горбоноса не существует: Пугачева предложила свои песни. Позже Примадонна даже добилась, чтобы ее указали в титрах.

Александр Зацепин больше с Аллой Пугачевой не сотрудничал. Вокалистку он простил. По словам композитора, Примадонна его подставила, он "ходил, как оплеванный", от него тогда некоторые отвернулись. "Просто были слухи, что это написал инвалид, а Зацепин не хочет писать его фамилию. Но я-то знал, что это Алла и не выдавал ее", – сказал музыкант в ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".