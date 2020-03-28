Поклонники довели ненакрашенную Бузову до истерики

Певица старается делиться с фолловерами практическим каждым шагом. Девушка не стесняется транслировать в Сеть романтические свидания, мини-репортажи с бьюти-процедур, рассказывает о своей боли и доверяет подписчикам секреты. Фанаты такую открытость не могут не ценить. И вот накануне блогер поделилась очередным важным событием из жизни.
Ольга Бузова бурно отреагировала на новое число подписчиков в своем "Инстаграм". Отметка людей, следящих за жизнью самой популярной женщины российского шоу-бизнеса, достигла цифры в 20 миллионов человек. Это абсолютный рекорд России и Восточной Европы.
Как отметила телеведущая, 27 марта будет для нее особенным днем. Девушка заявила, что безумно рада, что теперь с ней 20 миллионов "ее людей". Ольга Бузова добавила: она не думала, когда создавала страницу в соцсети, что у нее будет столько подписчиков.
Она поблагодарила каждого, кто проявляет интерес к ее жизни, а также призналась поклонникам в любви. "Я счастлива, ночью прыгала по дому в пижаме, без макияжа, плакала от счастья и ликовала", – рассказала звезда.
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