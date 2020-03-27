Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом

Массовые мероприятия отменены, театры и концертные залы закрыты. Чем же заниматься на карантине? С этим вопросом корреспондент "Дни.ру" обратился к звезде "Дома-2" Ольге Бузовой.

"Не могу сказать, что у меня стало меньше работы, – призналась Бузова. – Да, какие-то встречи перенеслись в онлайн, но времени намного больше не стало. Однако я уже посмотрела "Утреннее шоу" и второй сезон сериала "Большая маленькая ложь", а также фильм "The Post" с прекрасными Мерил Стрип и Томом Хэнксом.

"Из книг я читаю уже тоже давно откладываемую Girlboss Софи Аморузо. Художественную литературу изучаю меньше, предпочитая книги по бизнесу или психологии", – продолжает звезда.

Не оставляет она и спортивных занятий, поддерживает в порядке свое холеное тело. "Тренируюсь я теперь дома, ведь залы закрыты, – вздыхает Оля. – Ко мне приезжает личный тренер".

Она не пропускает тренировок, поскольку больше всего боится, чтобы было, как в меме: "Еще несколько дней карантина, и маска будет мала". А ей очень важно выглядеть идеально, ведь концертная жизнь скоро восстановится.

Напомним, в мире на сегодняшний день зафиксировано 533 416 заболевших коронавирусом и более 24 тысяч летальных исходов. В России подтверждено 840 случаев заражения, два человека скончались.

