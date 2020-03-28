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"Леву вернули": жена больного коронавирусом Лещенко о состоянии певца

Лев Лещенко с женой Ириной. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вся Россия пристально следит за самочувствием народного артиста Льва Лещенко. В Коммунарке он лечится от пневмонии, вызванной COVID-19.

Продолжение: Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко
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Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке вместе со своей женой Ириной из-за выявленного у него коронавируса. Позже артист попал в реанимацию, ведь на фоне пневмонии у него начался отек легких. Врачи называли его состояние тяжелым. Но, как оказалось, все обошлось. Лещенко пошел на поправку. Супруга артиста решила сообщить радостную новость Игорю Крутому.

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали", – цитирует Ирину StarHit. 

Игорь Крутой, скорее всего, сейчас также переживает за свое окружение. Ведь Лещенко еще до госпитализации посетил празднование дня рождения сестры композитора Аллы. Артист вполне мог передать инфекцию окружающим. Отметим, что на торжество тогда прибыли Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева, Олег Газманов и другие. К слову, последний решил самоизолироваться после известия о больном Льве Валерьяновиче.

Напомним, что на днях в Коммунарку попал и Игорь Николаев, который также присутствовал на празднике у Крутого. Музыкант сейчас лечится от очаговой пневмонии. Вполне возможно, она могла появиться из-за COVID-19. Точных данных о результате теста Николаева на коронавирус пока нет. Супруга Игоря обратилась ко всем журналистам и попросила не беспокоить его.

Интересно, что Лещенко после своего возвращения из США участвовал в съемках передачи "Привет, Андрей!", где он уже чувствовал недомогание. Рядом с Львом Валерьяновичем сидела поэтесса Лариса Рубальская. После известий о Лещенко она поспешила сдать тест. К счастью, он оказался отрицательным. Участвующие в съемках передачи Хазанов и Укупник также решили уйти на карантин.

Автор: 28 марта 2020, 11:26

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