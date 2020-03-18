"Это безответственность": Веру Брежневу в гламурной маске разнесли в пух и прах

Исполнительница разместила в своем инстаграм-аккаунте публикацию на тему коронавируса. На фото Вера Брежнева предстала в спортивном образе и медицинской маске в тон одежде. Артистка отметила, что подобная экипировка необходима ей для постоянных путешествий.
Певица рассказала, что в марте сделала десять авиаперелетов. Судя по всему, звездная мама вывезла младшую дочь Сару из Италии, где бушует коронавирус, передает "Экспресс газета".
Однако далеко не все фолловеры оценили пост Веры Брежневой. "Мне кажется, что это безответственность!", – раскритиковали звезду подписчики. Также певицу упрекнули в том, что она надела гламурную медицинскую маску.
Напомним, Вера Брежнева замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. У звезды есть дети от прошлых отношений – 19-летняя Соня и десятилетняя Сара.
Отметим, что в СМИ периодически появляется противоречивая информация о том, что в отношениях звездной пары не все гладко. Так, ходили слухи о том, что Константин Меладзе завел интрижку на стороне. Вера Брежнева игнорирует слухи и сплетни.
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