Коронавирус разрушил планы Фадеева

В своем инстаграм-аккаунте продюсер сообщил, что не полетел в Корею. Он уже сдал приобретенные ранее авиабилеты.
"Карантин" - констатировал Максим Фадеев. Когда теперь звезде удастся реализовать задуманное, неизвестно. Ведь пандемия коронавируса охватила все сферы общественной жизни.
Отметим, что COVID-19 внес коррективы во все сферы жизни. Ранее коллеги Максима Фадеева по творческому цеху также ограничили свои перемещения по миру. В частности, Яна Рудковская и Евгений Плющенко перенесли ледовые шоу на неопределенный срок.
Напомним, продюсер музыкального лейбла MALFA ранее со скандалами расстался с некоторыми своими подопечными. Например, это касается Наргиз Закировой. Она покинула продюсерский центра Максима Фадеева летом 2019 года.
Как писали "Дни.ру", ранее Максим Фадеев высказался о причине распада группы Serebro. По словам продюсера, девушки "зазвездились" и стали его использовать. Музыкант не стал терпеть такого отношения к себе.
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