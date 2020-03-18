Располневший Максим Фадеев сильно разочаровал россиян

Музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото с певицей Валерией. На них он предстал сильно пополневшим. Еще недавно фолловеры восторгались силой воли продюсера, который сбросил около 70 килограммов. Однако новые кадры разочаровали многих россиян.
Не исключено, что Максим Фадеев сорвался на фоне скандала с экс-подопечной Наргиз Закировой. Уход певицы стал для него ударом и сопровождался громким скандалом. Артистка обвинила его в том, что он якобы срывал концерты. Продюсер долго отмалчивался, а позже выступил с контраргументами.
Максим Фадеев рассказывал, как боролся с лишним весом. Совместно с диетологами он разработал специальную систему похудения. Секретами диеты продюсер не поделился.
Как писали "Дни.ру", ранее Максим Фадеев высказался о причине распада группы Serebro. По словам продюсера, девушки "зазвездились" и стали его использовать. Музыкант не стал терпеть такого отношения к себе.
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