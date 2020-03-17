"Простая история": Фадеев объяснил конфликт со сбежавшими артистками

Музыкант заявил, что слишком
разбаловал певиц. Почувствовав вкус славы и власть над сердцами поклонников, участницы группы
Serebro "подняли восстание".
В программе "Новые русские сенсации" на НТВ Максим Фадеев отметил, что относился к подопечным честно. А когда понял, что его используют, не смог это терпеть. "Простая история", – объяснил продюсер.
Ранее продюсер сообщил о прекращении контрактов со всеми музыкантами лейбла MALFA. С того момента группа Serebro перестала существовать. Певицы ушли в свободное плавание.
Как писали "Дни.ру", скандальным разрывом завершились и профессиональные отношения продюсера с еще одной его подопечной – Наргиз Закировой. Максим Фадеев крайне нелестно отзывается о певице.
Артистка обвинила его в том, что он якобы срывал ее концерты, а также перечислила еще несколько причин. Продюсер долго отмалчивался, а позже выступил с контраргументами.
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