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"Не стесняйся аппетитных форм, детка": Кравец растаяла от женственности дочери Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 14-й год, но она уже выглядит не подростком, а эффектной взрослой девушкой. Тонкая ценительница мужской и женской красоты Алена Кравец не могла пройти мимо такого совершенного творения. 
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"Я вижу, как на странице мамы моей покойной подружки Юлечки Началовой время от времени появляются снимки Веры, – говорит Кравец. – Всегда с удовольствием слежу за тем, как девочка растет, как меняется, превращаясь в прекрасного лебедя. Она такая женственная, нежная, хрупкая, очень на мамочку похожа".

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Юлия Викторовна Началова певица

"Единственное, мне кажется, что дедушка и бабушка слишком консервативно одевают Верочку, – считает Алена. – Она же не монашка, а женственности надо учиться с детства, на мой взгляд. "Не стесняйся своих форм, детка, они у тебя классные", – хочу обратиться я к Верочке. Ты покоришь, повзрослев, сердца многих мужчин!"

"Знаю, что Вера очень талантливая девочка – любит музыку, литературу, театр, – отмечает светская львица. – Значит, будет хорошей женой. Если захочет, я ей с радостью подберу в будущем правильного мужчину – видного, с деньгами, с именем. У меня такой круг знакомств – артисты, депутаты, сенаторы, бизнесмены. Будет кататься как сыр в масле!"

"Могу Вере помочь и с гардеробом, – уверяет Кравец. – У меня есть и своя линия одежды, и много дружеских шоурум. Наверняка подберем что-то, дабы выгодно подчеркнуть Верочкину красоту и стать".

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Публикация от Таисия Началова (@taisianachalova)

А если Вера Алдонина захочет пойти по стопам знаменитой матери, то и тут Алена Кравец поспешит на помощь. "Могу и дуэт с ней записать, и с собой в туры брать, – подчеркивает она. – Словом, введу в мир шоу-бизнеса, познакомлю с нужными людьми и сделаю звездой, как и я сама!" 

Автор: 23 марта 2020, 09:10
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Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

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