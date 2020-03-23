"Не стесняйся аппетитных форм, детка": Кравец растаяла от женственности дочери Началовой

"Я вижу, как на странице мамы моей покойной подружки Юлечки Началовой время от времени появляются снимки Веры, – говорит Кравец. – Всегда с удовольствием слежу за тем, как девочка растет, как меняется, превращаясь в прекрасного лебедя. Она такая женственная, нежная, хрупкая, очень на мамочку похожа".
"Единственное, мне кажется, что дедушка и бабушка слишком консервативно одевают Верочку, – считает Алена. – Она же не монашка, а женственности надо учиться с детства, на мой взгляд. "Не стесняйся своих форм, детка, они у тебя классные", – хочу обратиться я к Верочке. Ты покоришь, повзрослев, сердца многих мужчин!"
"Знаю, что Вера очень талантливая девочка – любит музыку, литературу, театр, – отмечает светская львица. – Значит, будет хорошей женой. Если захочет, я ей с радостью подберу в будущем правильного мужчину – видного, с деньгами, с именем. У меня такой круг знакомств – артисты, депутаты, сенаторы, бизнесмены. Будет кататься как сыр в масле!"
"Могу Вере помочь и с гардеробом, – уверяет Кравец. – У меня есть и своя линия одежды, и много дружеских шоурум. Наверняка подберем что-то, дабы выгодно подчеркнуть Верочкину красоту и стать".
А если Вера Алдонина захочет пойти по стопам знаменитой матери, то и тут Алена Кравец поспешит на помощь. "Могу и дуэт с ней записать, и с собой в туры брать, – подчеркивает она. – Словом, введу в мир шоу-бизнеса, познакомлю с нужными людьми и сделаю звездой, как и я сама!"
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