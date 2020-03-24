"Изоляция малыша": Виторган восхитился проделками сына Нинидзе

Звезда поделилась домашним роликом с поклонниками в "Инстаграм". В кадре ребенок играет со своей тенью у стены.
"Игра с тенью" или изоляция малыша…", – подписала видео Нино Нинидзе. На публикацию сразу отреагировал Максим Виторган. Забавные проделки восхитили актера. Он отметил, что ролик вполне может претендовать на статус короткометражного фильма, передает Пятый канал.
Он заявил, что назвал бы ленту "Карантин и карапуз". Поклонники артистки тоже нашли видео милым и интересным. Многие отметили, что сын актрисы явно имеет задатки таланта, и причиной тому – гены.
Отметим, Нино Нинидзе и Максим Виторган часто радуют публику юмористическими сценками. Ранее артист показал в соцсети смешной ролик с возлюбленной в главной роли. Артистка предстала в образе сварливой тетки.
Как писали "Дни.ру", в Сети ходят слухи, что Максим Виторган сделал предложение Нино Нинидзе.
Романтические отношения между артистами зародились после того, как тот оформил развод с ведущей Ксенией Собчак.
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