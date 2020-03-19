"Сенсация!": Виторган предложил потереть фото его раздетой любовницы

Актер в своем инстаграм-аккаунте посмеялся над тем, как их изобразили в журнале Hello!. По его мнению, издание перестаралось с ретушью и изменило любовницу Максима Виторгана до неузнаваемости. Его же изображение особо не корректировали.
Бывший супруг Ксении Собчак заявил, что у редакции, судя по всему, накопилось слишком много "фотошопа". "Не пропадать же добру!" – с юмором отметил артист.
Кроме того, Максим Виторган пошутил, что в их с невестой интервью можно будет найти слово "кольцо", а также соблазнительные фото Нинидзе в купальнике. "Сенсация!" – анонсировал номер журнала актер. Он отметил, что если потереть снимок его возлюбленной, все хвори отступят.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что знаменитый актер планирует жениться на коллеге. Максим Виторган сделал предложение своей избраннице и она якобы его приняла. Если свадьба состоится, для актера это будет четвертый брак.
Как писали "Дни.ру", бывшая жена Максима Виторгана Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Телеведущая счастлива с новым избранником, о чем частенько пишет в своем микроблоге в "Инстаграм".
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