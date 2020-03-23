Шутки про коронавирус: подборка лучших мемов о COVID-19

Для многих работа из дома – настоящее испытание. После рекомендаций компаниям перевести сотрудников на "удаленку" шутки про коронавирус заиграли новыми красками. Надеемся, юмор поможет всем, кто перешел в режим home office (да, и нам тоже).
Так, погодите. Вы хотите сказать, что «удалённая работа» не значила, что я должна удалить всю работу из своего распорядка дня?..— Ящерица с татуировкой Гагарина (@mementomorrigan) March 19, 2020
Офис в нынешних реалиях.— Дашучено (@sikorochka) March 22, 2020
Никто:
Абсолютно никто:
Все компании переходят на удаленку.— Pavel Dmitrovich (@mahrhell) March 20, 2020
Наша компания: pic.twitter.com/jE9zeAmm8I
Все также актуальны мемы про массовую истерию из-за гречки и туалетной бумаги. Шутники из "Твиттера" иронизируют над соотечественниками, которые решили сделать запасы средств первой необходимости.
March 19, 2020
Современные проблемы требуют современного искусства) #коронавирус #коронавирусуходи #COVID2019 pic.twitter.com/z5azMTuIsl— Алекс Навальновский (@svvlooga) March 18, 2020
Меры безопасности – отдельная категория шуток про коронавирус. Например, народ предлагает дарить на день рождения набор "Вирусный" с туалетной бумагой, санитайзером и маской.
����♀️����♀️����♀️ pic.twitter.com/qGcBvljUeN— Эйрин (@Arina_Chagal) March 20, 2020
Ты *покупаешь товар с алиэкспресс*— 4chan (@rus4chan) March 13, 2020
Коронавирус на этом товаре: pic.twitter.com/Q4vgZB1v25
Я конечно ни на что не намекаю, но у меня скоро др. pic.twitter.com/DYhnAmWeyt— Мемный карантин/Мемы про коронавирус (@MP5752) March 19, 2020
�������� pic.twitter.com/qbU4pw6VUT— джонни чопский (@JohnnyChopMD) March 23, 2020
– Давай без глупостей, просто медленно положи суши на пол и оттолкни ногой— эсхатоложница и допиздержки (@doomaid) March 20, 2020
Без котиков дело тоже не обходится. Домашние животные, определенно, помогают пользователям "Твиттера" справляться с самоизоляцией.
Эй, #коронавирус, я тебе лицо расцарапаю pic.twitter.com/xM5JhvDY3D— меланкомик. (@justnuw) March 15, 2020
Яяяяяя pic.twitter.com/4TgKQJuJNN— Эйрин (@Arina_Chagal) March 21, 2020
Ну и куда без черного юмора? Мрачноватые шутки про коронавирус набирают особенно много лайков.
Кажется пережить 2019 было плохой идеей pic.twitter.com/YSkTHn64Sq— Эйрин (@Arina_Chagal) March 20, 2020
Срочно сделайте мем, где коронавирус стоит в телефонной будке, звонит мировой экономике и говорит «Алло, Галочка, ты щас умрёшь».— .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) March 19, 2020
СМИ пишут, что из Питера в Италию выехали врачи.— PolinaPars (@PolinaPars) March 22, 2020
Не понимаю, зачем? Можно ведь было просто скинуть текст молитвы против коронавируса����♀️
Россия закупила тесты на коронавирус pic.twitter.com/IepptkyJR8— Электрик из Магнитки (@electro_74) March 20, 2020
Мама: смотри, мы пережили и революцию, и птичий грипп, и свинной грипп, и мировой кризис, и панику из-за конца света в 2012-м, и эпидемию кори, и коронавирус тоже переживём. Как говорят разумные люди? Всё, что нас не убивает...?— .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) March 21, 2020
Я:...лучше бы убило.
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