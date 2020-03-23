Шутки про коронавирус: подборка лучших мемов о COVID-19

Несмотря на увеличение число заболевших COVID-19, карантин и панику, россияне не унывают. Народ публикует в социальных сетях остроумные высказывания и делится забавными картинками. Редакция издания "Дни.ру" сделала актуальную подборку шуток про коронавирус.

Для многих работа из дома – настоящее испытание. После рекомендаций компаниям перевести сотрудников на "удаленку" шутки про коронавирус заиграли новыми красками. Надеемся, юмор поможет всем, кто перешел в режим home office (да, и нам тоже).

Так, погодите. Вы хотите сказать, что «удалённая работа» не значила, что я должна удалить всю работу из своего распорядка дня?.. — Ящерица с татуировкой Гагарина (@mementomorrigan) March 19, 2020

Офис в нынешних реалиях.



Никто:



Абсолютно никто: — Дашучено (@sikorochka) March 22, 2020

Все компании переходят на удаленку.

Наша компания: pic.twitter.com/jE9zeAmm8I — Pavel Dmitrovich (@mahrhell) March 20, 2020

Все также актуальны мемы про массовую истерию из-за гречки и туалетной бумаги. Шутники из "Твиттера" иронизируют над соотечественниками, которые решили сделать запасы средств первой необходимости.

Меры безопасности – отдельная категория шуток про коронавирус. Например, народ предлагает дарить на день рождения набор "Вирусный" с туалетной бумагой, санитайзером и маской.

Ты *покупаешь товар с алиэкспресс*

Коронавирус на этом товаре: pic.twitter.com/Q4vgZB1v25 — 4chan (@rus4chan) March 13, 2020

Я конечно ни на что не намекаю, но у меня скоро др. pic.twitter.com/DYhnAmWeyt — Мемный карантин/Мемы про коронавирус (@MP5752) March 19, 2020

– Давай без глупостей, просто медленно положи суши на пол и оттолкни ногой — эсхатоложница и допиздержки (@doomaid) March 20, 2020

Без котиков дело тоже не обходится. Домашние животные, определенно, помогают пользователям "Твиттера" справляться с самоизоляцией.

Ну и куда без черного юмора? Мрачноватые шутки про коронавирус набирают особенно много лайков.

Кажется пережить 2019 было плохой идеей pic.twitter.com/YSkTHn64Sq — Эйрин (@Arina_Chagal) March 20, 2020

Срочно сделайте мем, где коронавирус стоит в телефонной будке, звонит мировой экономике и говорит «Алло, Галочка, ты щас умрёшь». — .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) March 19, 2020

СМИ пишут, что из Питера в Италию выехали врачи.



Не понимаю, зачем? Можно ведь было просто скинуть текст молитвы против коронавируса����‍♀️ — PolinaPars (@PolinaPars) March 22, 2020

Россия закупила тесты на коронавирус pic.twitter.com/IepptkyJR8 — Электрик из Магнитки (@electro_74) March 20, 2020