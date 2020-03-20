"Какая-то выдуманная история, специально запущенная": Волочкова высказалась о коронавирусе

Сначала танцовщице пришлось отменить тур в Европу. Она испугалась за здоровье детей, которые участвуют в спектакле.
Но отмена концертов в России стала для Анастасии настоящим ударом. Волочкова называет происходящее несправедливым и признается, что морально устала от всего этого.
"Мне кажется, что отчасти это какая-то выдуманная история, специально запущенная…" – заявила балерина в беседе с корреспондентом WomanHit.ru.
Также Анастасия рассказала, что ей помогает защититься от потенциальной угрозы. По ее словам, в первую очередь, она заботится о состоянии души. Танцовщица пытается всеми силами абстрагироваться от негативных эмоций.
Кроме того, светская львица уделяет много времени поддержанию физической формы. И, конечно, наибольшее удовольствие в этот нелегкий для всех период ей приносят отношения с любимым человеком и встречи с друзьями.
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